علمت مصادر أن الهلال شرع في مفاوضات تجديد عقد لاعب خط الوسط عبدالله عطيف بحسب توصيات المدرب الارجنتيني رامون دياز الذي كتب في تقرير رفعه لإدارة النادي ضرورة المحافظة عليه، بعد أن كان قريباً من الانتقال إلى التعاون على سبيل الاعارة بداية الموسم، إلا أن رفض اللاعب وقف عائقاً امام ذلك مما تسبب في ابعاده عن التشكيل قبل أن يعود بشكل تدريجي بإيعاذ من الجهاز الفني.
وأبدى دياز إعجابه كثيراً بإمكانات عطيف، حيث بات يعتمد عليه بشكل كبير خصوصاً وأنه أحد أهم أوراقه في حال رغبته اللعب بطريقة هجومية.
يذكر أن اللاعب اقترب من دخول الفترة الحرة من عقده التي تخوله التوقيع لأي ناد دون الرجوع للهلال، في حين بدأ ناديه مفاوضاته لإبقائه بالقميص الأزرق من خلال تقديم عرض يتضمن الحد الاعلى في لائحة الاحتراف (مليونان واربعمئة الف في العام) في خطوة تمثل جس نبض قبل التوقيع معه.وفق “النادى”.
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