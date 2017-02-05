أقرَّ أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم الأحد، تحديد وحجز موقعين لمطارين جديدين بمنطقة الرياض، وذلك ضمن خطط تنمية المنطقة حتى عام 1445هـ.
وتم تحديد وحجز موقع لإنشاء مطار تجمع مراكز التنمية الشمالي، الذي يضم محافظات (المجمعة ـ الزلفي ـ والغاط) في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة سدير للصناعة والأعمال، على مساحة (24) كيلو متراً مربعاً.
كما تم تحديد واختيار موقع لمطار تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، في موقع يخدم محافظات (الخرج ـ حوطة بني تميم ـ الأفلاج ـ والحريق) بالإضافة إلى منطقة جنوبي الرياض، على طريق الرياض ـ حوطة بني تميم بمساحة (42) كم 2.وفق “أخبار 24”.
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