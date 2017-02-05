قالت مصادر مطلعة، إنها تتوقع أن يعلن صندوق التنمية العقاري في منتصف فبراير الجاري عن الدفعة الأولى من القروض العقارية، وأن هذه الدفعة من القروض ستتراوح بين 5600 إلى 6500 قرض تمويلي.
وكان وزير الإسكان، وفقاً لـ”سبق”، قد أعلن أن الدفعة الأولى من القروض العقارية تأتي ضمن 85 ألف قرض تعتزم الوزارة والصندوق تخصيصها خلال العام 2017 بالتعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية، مبيناً أن الحد الأقصى لقيمة القرض سيكون 500 ألف ريال.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولي صندوق التنمية العقاري يواصلون محاولاتهم للتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية التمويلية لرفع حجم القروض في الدفعة الأولى.
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