تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة باثنين من المواطنين في العقد الثالث من العمر، تورطا في اقتحام منازل وافدين واعتراض مارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض وعلى ضوء بلاغات تفيد بحدوث عددٍ من السرقات، باشرت تنفيذ بعض الإجراءات البحثية، التي مكنتها من التعرف على هوية اثنين من المشتبه بهما، وهما سعوديان في العقد الثالث من العمر.
وتمكنت من القبض عليهما، وبالتحقيق المبدئي معهما أقرا بارتكابهما 5 جرائم سرقة وسلب في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تطابقت مع ما ورد في البلاغات المسجلة لدى الشرطة، التي بلغت قرابة المائة ألف ريال أموال نقدية، وجرى بعد ذلك توقيفهما، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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