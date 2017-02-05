نشر الشيخ محمد العريفي، على حسابه في “تويتر” أمس السبت، مقطع فيديو من إحدى محاضراته بالسودان، حيث شهد عرض ثلاثة مواطنين سودانيين على شاب كفيف تحدث أثناء المحاضرة الزواج من إحدى بناتهم، بعد أن أعلن العريفي تكفله بالمهر ومصاريف سنة بعد الزواج.
وكان العريفي يلقي محاضرة في أحد المؤتمرات الجماهيرية بالسودان، بينما وقف شاب كفيف لإجراء مداخلة، فتحدث عن أحد أقرانه الذي تزوج أخيراً وقال إنه فرح لزواجه كثيراً، ليدعو العريفي له أن يرزقه الله بالزوجة الصالحة، قبل أن يعرض عليه البحث له عن زوجة ضمن الحاضرات ليفرح بزواجه هو الآخر.
وبعد تردد، وافق الشاب على عرض العريفي، الذي بدوره طلب من الحضور مَن كان منهم لديه ابنة أو أخت أو يعرف فتاة ترغب بالزواج وتناسب هذا الشاب الكفيف الذي يُدعى عطية الله القيام وعرضها على الشاب.
وقام ثلاثة من الحاضرين بعرض ثلاث فتيات على “عطية”، إحداهن في الـ35 من عمرها ولديها ولدان، والثانية صبية في الـ17 من عمرها، والثالثة فتاة في الـ32 من عمرها.
بدوره، تردد عطية في قبول أيٍّ من هذه الزيجات، ولكن أبدى في الأخير موافقته حال قبِلت أيّ منهن الزواج منه.
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