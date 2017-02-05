عادت الدراسة في المتوسطة 18 للفترة الصباحية بعد أن حولت إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدراسة للفترة المسائية ، لفترة مؤقتة وذلك بناءاً على التعليمات والتوجيهات بلجنة الأمن والسلامة بمدرسة الابتدائية الثالثة والعشرون .
حيث قامت إدارة التعليم بفتح الجهة الغربية من المدرسة لدخول الطالبات، في ظل تخوف أوليا الأمور، لا سيما بعد اكتشاف هبوط جديد قريب من الحفرة العميقة امام مجمع المدارس بحي الخزامى
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