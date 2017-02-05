أقرّ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، توصيات اللجنة المشكّلة لتحديد وحجز موقع لمطاري تجمّع مراكز التنمية الشمالي، وتجمّع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، ضمن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يوجّه عملية التنمية بالمنطقة حتى عام 1445هـ.
حيث تم تحديد موقع لمطار تجمّع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي يتواءم مع المعايير الفنية الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، ويتوافق مع توجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، حيث تم تحديده في موقع يخدم محافظات (الخرج – حوطة بني تميم – الأفلاج – الحريق) على طريق الرياض – حوطة بني تميم بمساحة 42 كم2، ويمتاز موقع المطار المحدد بتوسطه للتجمعات السكانية في محافظات الخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج، بالإضافة إلى خدمة جنوب مدينة الرياض التي يبلغ عدد السكان فيها قرابة مليوني نسمة، حيث يبعد موقع المطار عن الأحياء الجنوبية لمدينة الرياض مسافة 80 كم.
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