في ظل قل الثقافة و انعدام الوعي لدى معظم المزارعين بمحافظة الخرج إلى تكتل تصاعد الدخان الأسود وبعض المواد المتطائرة في سماء جزء من المحافظة، وذلك نتيجة لقيم بعض المزارعين بحرق الإطارات لحماية مزارعهم من الصقيع، غير مدركين للأضرار الناتجة للتلوث البيئي.
و تعد مخالفة صريحة لرسالة “الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، ووزارة الزراعة .
حيث تؤكد الرئاسة على حماية البيئة من التلوث ويشمل ذلك كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، إلى جانب ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة والنظم والعمليات الطبيعية والأنشطة البشرية والحفاظ عليها، ومنع تدهورها والحد من ذلك، وكذلك مراقبة الظواهر الجوية، لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.
يذكر أنه قد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر ” يحفظه الله ” محافظ محافظة الخرج سابقاً ، بمنع إحراق مثل هذه المخلفات أو ما يشابهها، و قامت العديد من القطاعات ذات العلاقة بالمحافظة بإطلاق حملات توعوية وتثقيفية لمكافحة الظواهر المضرة بالصحة وعن مدى خطورة التلوث البيئي بهذه المواد .
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