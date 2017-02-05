أبدى لاعب الوحدة عبد الإله المالكي استغرابه من مقولة الحكم عبد الرحمن السلطان عندما ناقشه، حيث قال له: «أنا ما أقدر عليهم، لكني أقدر عليكم».
وبرر المالكي الهزيمة لأخطاء الحكم، وقال: «أتحدى إن لنا ركلتي جزاء كانتا تكفي لتغيير مجرى المباراة من الشوط الاول، والجماهير مقتنعة بتصاعد أدائنا، وانا اقول لا خوف على الفريق طالما أننا نسير في أداء تصاعدي في المستوى، وقادرون بإذن الله على البقاء في الأضواء.
فيما أوضح المحترف الجديد في صفوف الوحدة احمد مجدي أن فريقه قدم كرة هجومية وسنحت له العديد من الفرص ولم تسجل، بينما سجل الفيصلي من هجمة مرتدة وحيدة. وقال: حاولنا ان نحقق الفوز لكن هناك امور حدثت ومنها عدم استثمارنا للفرص طوال الشوطين، بينما سجل الفيصلي من هجمة وحيدة وعموما علينا ان نفكر في المباريات القادمة.
وفق “المدينة”.
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