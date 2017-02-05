بينت مصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن سبب موافقة الأخير على مشاركة اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه موقتا مع فريقه الجديد القادسية في الدوري، يعود إلى مطالبة إدارة القادسية لاتحاد القدم بتعوض مالي 4 آلاف دولار عن كل مباراة يغيب عنها اللاعب، موضحا أن تلك المطالبة قادت مركز التحكيم الرياضي لإجبار اتحاد الكرة ولجنة الاحتراف على تطبيق المادة 28، والتي تنص على مشاركة اللاعب بشكل موقت لحين صدور قرار نهائي بشأنه.
من جانبه سجل المستشار في القانون الرياضي جابر بن سعد إعجابه بأعضاء مركز التحكيم، وقال إن قرار لجنة التحكيم تضمن رسالة مهمة ومطمئنة للجميع مفادها أن القانون سيد الموقف.
وزاد «قرار مركز التحكيم في قضية إلتون يبعث بالتفاؤل، ولجان التحكيم لو استمر حالها بهذا الشكل ستكون أداة فاعلة جدا من شأنها جعل لجان الاتحاد تحرص على الارتقاء بعملها، والتأني قبل إصدار أي قرار فيه شيء من الارتجالية أو الاجتهاد غير الموفق».
وتابع «كما أن قرار منع إلتون من اللعب دون وجود قرار انضباطي يرتب ضررا لا يمكن جبره، فجاء قرار لجنة التحكيم الوقتي منسجما مع أهم مبادئ الفيفا، والمتمثلة في السرعة، وتفعيل روح القانون المتوافقة مع جوهر العدالة، دون أي اعتبار لأي ضغوط إعلامية أو جماهيرية».وفق “مكة”.
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