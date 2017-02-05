قدرت مصادر مطلعة نسبة الأراضي البيضاء غير المطورة في الطائف بأكثر من 45% من مساحة المدينة، ما يجعلها من أكبر المدن التي تضم أراضي بيضاء، كاشفة أن وزارة الإسكان تخطط للإعلان عن أراضٍ بيضاء مستهدفة بالرسوم في الطائف.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالطائف تكفي لإسكان آلاف المواطنين، مشيرة إلى أن أصحاب بعض المخططات ذات المساحات الكبيرة يحاولون الإفلات من دفع الرسوم على أراضيهم بتطويرها بشكل صوري، وذلك بسفلتة الطرق فيها ووضع أعمدة الإنارة، دون توفير بقية الخدمات.
يذكر أن رسوم الأراضي البيضاء تحصّل في المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة، التي تقع داخل النطاق العمراني وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.
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