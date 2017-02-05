وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة شروط للسماح للطلبة المبتعثين والدبلوماسيين بإدخال سياراتهم إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة، وفقا لـ”الحياة”، أنه للسماح للمبتعثين بإدخال مركباتهم بعد الانتهاء من الدراسة في الخارج، يتوجب أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعليه استخراج شهادة كفاءة طاقة.
كما طالبت بإحضار إفادة من الملحقية بانتهاء البعثة، وكذلك صورة من أول استمارة صدرت للمركبة وصور عقد الشراء، والالتزام بجميع شروط الاستيراد الأخرى.
وأشارت إلى أنه يسمح بدخول مركبات الدبلوماسيين والطلبة المبتعثين إذا ثبت أن موديل المركبة مسموح بدخوله للمملكة وقت الشراء، لافتة إلى أنه يستثنى من معايير اقتصاد الوقود المركبات الخاصة بتلك الفئتين والتي تم شراؤها قبل الأول من يناير 2016.
من جهة أخرى، قالت الهيئة إنه سيتم السماح بدخول السيارات من دول خليجية شريطة أن تكون موديل العام الحالي أو الماضي، ولم تتجاوز المسافة المقطوعة 1000 كلم، أيضا أن يكون طراز المركبة حاصلاً على شهادة مطابقة خليجية مصنعة وموجهة لدول الخليج، وإتمام باقي الإجراءات.
يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ألزمت مستوردي السيارات المستعملة من الخارج لموديلات 2011 إلى 2016 أن تكون مطابقة للمواصفات ومعايير اقتصاد الوقود.
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