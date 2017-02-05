نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد بمدينة الطائف حكم القتل قصاصاً في الشاب علي البقمي، والذي كان قد أُجل تنفيذ حكم القصاص فيه مرتين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المواطن علي بن جازي بن عايض البقمي كان قد ألقي القبض عليه قبل عدة سنوات، بعد أن أقدم على طعن المواطن تركي بن سالم بن سعد البقمي بسكين وأرداه قتيلاً، وبالتحقيق معه ثبت ما وجه له من اتهام، وأحيل للمحكمة الجزائية.
وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالقتل قصاصاً، وأيدت كل من محكمتي العليا والاستئناف الحكم، وصدر أمر سامٍ بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً، لينفذ حكم القصاص بحق الجاني المذكور اليوم الأحد في محافظة الطائف.
يذكر أنه تم تأجيل تنفيذ حكم القصاص في الجاني المذكور مرتين، كانت آخرها قبل نحو شهر تقريباً، عندما وجه خادم الحرمين الشريفين بتأجيل التنفيذ، استجابة لطلب والد الشاب، وذلك لمنح لجان الصلح والمشايخ والأعيان فرصة لإقناع أهل الدم بالتنازل.وفق “أخبار 24”.
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