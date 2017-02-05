توفي أول أمس الجمعة مريض السمنة محمد زاهر البارقي، بعد أربعة أيام من خضوعه لعملية تكميم معدة في مستشفى عسير المركزي.
وقال رئيس وحدة السمنة بمستشفى عسير المركزي الدكتور عصام باتياه إن البارقي خضع لعملية تكميم معدة يوم الإثنين الماضي، باستخدام فتحات صغيرة في جدار البطن، ونُقل عقبها إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي حتى يتحسن وضعه الصحي، حيث كانت علاماته الحيوية مستقرة، وذلك قبل أن يُتوفى صباح يوم الجمعة.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بعسير سعيد النقير أنه سيُصدر بياناً لتوضيح الأسباب التي أدت إلى وفاة البارقي، مؤكداً أن رحيله لم يكن بسبب تداعيات عملية تكميم المعدة التي خضع لها.
وكان البارقي (وهو من منسوبي قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط) يعاني السمنة المفرطة، حيث تجاوز وزنه الـ200 كيلو جرام، ما تسبب في إصابته بعدد من الأمراض المزمنة، ووجه مدير صحة عسير بخضوعه لعملية تكميم معدة، وأُجريت له الإثنين الماضي واستغرقت أكثر من ساعتين.وفق “أخبار 24”.
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