تنطلق التصفيات النهائية لدور ال32 لدرجة الأولمبي لبطولة المملكة لكرة القدم في الثامن والعشرين من شهر جمادي الاول من مباراة الذهاب يواجه أولمبي فريق السد فريق الوشم على ملعب نادي الوشم بمحافظة الشقراء كما تحدد الاياب يوم السبت الخامس من جمادي الأخر على ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج .
كماتنطلق التصفيات النهائية لدور ال32 لدرجة الشباب لبطولة المملكة لكرة القدم حيث تنطلق مباراة الذهاب يوم الأثنين من الثالث والعشرين من شهر جمادي الأول ضد نادي رضوى على ملعب نادي نجد بمحافظة ينبع كما تقام مباراة الأياب يوم السبت الموافق غرة شهر جمادي الأخر على ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج ، وتقام المباراة بنظام خروج المغلوب بطريقة الذهاب والإياب ، متمنين لفخر نعجان دوام التوفيق والنجاح في مشواره للتصفيات المؤهله لدوري الممتاز .
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