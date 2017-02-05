تعادل فريق براعم أكاديمية آرتس فوتبول بهدف لمثله أمام فريق براعم نادي الشباب في المباراة التي جمعتهما بملعب أكاديمية آرتس فوتبول بالخرج ضمن مباريات دوري المملكة للبراعم في موسمه الاول والذي ينظمه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , وقد أحرز هدف نادي الشباب اللاعب ماجد العنزي في شوط المباراة الاول بينما أحرز مهاجم آرتس فوتبول الوليد المفرح هدف التعادل لصالح براعم آرتس فوتبول في الشوط الثاني من المباراة .
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