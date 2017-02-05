كشف تسريب جديد أن جهاز جالاكسي تاب إس “Galaxy Tab S” اللوحي سوف يأتي مع قلم إلكتروني، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد إعلان شركة سامسونج عن الجيل الثالث من سلسلة حواسيبها اللوحية.
وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء الماضي، أنها تعتزم الإعلان عن جالاكسي تاب إس3 يوم 26 فبراير الحالي خلال حدث خاص تقيمه على هامش المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 بمدينة برشلونة الإسبانية.
وأفاد موقع “سام موبايل” SamMobile المعني بأخبار سامسونج،أول أمس الجمعة، أن الحاسب اللوحي المرتقب، والذي تأخر إطلاقه نحو 6 أشهر، سوف يأتي مع القلم الإلكتروني الخاص بالشركة، “إس بن” S Pen.
وأوضح الموقع: أنه لن يكون هناك أي مكان ضمن الحاسب لوضع القلم فيه، على غرار سلسلة جالاكسي تاب نوت، بل سوف يُرفق القلم مع علبة الجهاز، وذلك إلى جانب لوحة مفاتيح وغلاف حماية.
وقالت عملاق صناعة الإلكترونيات، الأربعاء الماضي، في بيان على موقعها الإلكتروني إنها: “تعتزم الكشف عن منتجات جديدة خلال حدثها الذي سوف يُقام بمدينة برشلونة الإسبانية، وسوف يُبثُّ مباشرةً عبر الإنترنت”.
وفيما يتعلق بتصميم ومواصفات الحاسب اللوحي المرتقب، كشفت صور مسربة: أنه لن يختلف كثيراً بالشكل عن سلفه جالاكسي تاب إس2، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015، ولكنه سيأتي بمواصفات أفضل.
ويأتي الجهاز الجديد بمعالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 820، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايتات، وكاميرا خلفية بدقة 122 ميجابكسلاً، كما أنه سيعمل بالإصدار 7.0 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد، مع المحافظة على قياس الشاشة 9.7 بوصة، ودقتها البالغة 2048×1536 بكسلاً.وفق “تواصل”.
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