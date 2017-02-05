يبدأ مركز العباس لتعليم القراءة بالقرآن في مدينة السيح بمحافظة الخرج، غداً، في استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي للأطفال، وذلك في مقر المركز بحي الخزامى.
ويهدف البرنامج إلى تعليم القراءة بالقرآن للأطفال من عمر 4 سنوات إلى 8 سنوات؛ وفق القواعد الصحيحة للتلاوة والتجويد، من خلال وسائل علمية حديثة في تعليم الطفل وتربيته مستمدة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، تسهم في تنمية القراءة والكتابة الإملائية، واتساع مدارك الطفل؛ ليكون قادراً على قراءة وحفظ كتاب الله.
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