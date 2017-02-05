أدى مزاح بين صديقين بجهاز الإضاءة بالليزر إلى فقد شاب للبصر جزئيًا بعد أن أجرى 4 عمليات في إحدى عينيه، دون نتيجة.
وأوضح مقطع فيديو مع الشاب المصاب ويدعى إبراهيم، بعد أن ظهر بضماد على عينه، أنه أجرى 4 عمليات في عينه بسبب جهاز الإضاءة بالليزر، والذي سلط عليها من قبل صديقه، كنوع من المزاح، إلا أن الأمر انتهى به إلى فقد جزئي للرؤية، بعد احتراق جزء من شبكية العين.
وعرض الشاب المصاب، والذي كان يتحدث مع شخص آخر، مقطعًا على جواله يحرق فيه شعاع الليزر ورق الكارتون، وهو ما يدل على الضرر الشديد الذي يسببه، حيث وجه المتحدث تحذيرًا بعدم شرائه ولا استعماله من قبل الأطفال والكبار، مناشدًا وزارة التجارة معاقبة كل من يتداول ويبيع هذا الجهاز.
وفق “أخبار 24”.
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