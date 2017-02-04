سلطت وسائل إعلام أمريكية وعالمية الضوء على احتجاجات وإضرابات اليمنيين في ولاية نيويورك، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بحظر دخول مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من بينها اليمن، إلى الولايات المتحدة، حيث أغلق العديد من أصحاب الأعمال متاجرهم في الولاية.
وأظهرت لقطات بثتها قنوات أمريكية صلاة اليمنيين المحتجين بأعداد كبيرة في شوارع نيويورك، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها المسلمون بمثل هذا التصرف داخل أمريكا، في رد صريح وتحد كبير لقرارات الرئيس ترامب.
وقال المنظمون لهذه الاحتجاجات إن نحو 6 آلاف من متاجر البقالة في نيويورك يملكها يمنيون، ومن المتوقع أن ينضم للإضراب نحو ألف متجر اعتراضا على القرارات، مشيرين إلى أن أكثر من 1000 تاجر يمني أغلقوا محلاتهم، مؤكدين أنهم أحد أهم ركائز التجارة في المدن الأمريكية منذ عشرات السنوات ومن غير المقبول أن يأتي قرار في يوم وليلة بمنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة بحجة مكافحة الإرهاب.
وفق “أخبار 24”.
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