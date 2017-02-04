تبرع أحد جنود الحد الجنوبي وليد عباد أحمد الغامدي الجندي بمجموعة الإسناد الهندسي بالقوات المسلحة في تبوك، بكليته لطفل يعاني من فشل كلوي حاد وعلى شفا الموت، بعد عملية جراحية ناجحة أُجريت اليوم السبت، في مستشفى الملك سلمان بتبوك.
وأوضح الغامدي، أنه عندما علم بمعاناة الطفل “مشعل بن مسلم المالكي” 12عاماً ، وحاجته لزراعة كلية، أبدى استعداده للتبرع له بكليته، لافتاً إلى أنه خضع مباشرةً للفحوصات الطبية التي أظهرت تطابق الفصيلة.
وتابع وفقاً لـ “سبق”: “نجحت العملية بنسبة مائة في المائة اليوم، وكانت سعادتي لا توصف كوني زرعت الأمل في شخص يصارع الموت ولا تجمعني به صلة قرابة ولا معرفة مسبقة”.
من جهته، شكر الشيخ مسلّم المغربي المالكي والد الطفل مشعل الجندي الغامدي، على إنقاذه ابنه من الموت، كما شكر كل من تبرع بدمه لإجراء العملية.
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