باشرت فرق الدفاع المدني مساء الخميس الماضي حريقاً نشب في محطة وقود بالمجمعة، بسبب تحريك شخص لسيارته أثناء تعبئة الوقود.
ووثقت كاميرات المراقبة في المحطة لحظة انفجار مضخة الوقود، بعدما قام صاحب المركبة بالتحرك، قبل أن ينتهي عامل المحطة من تعبئتها ورفع خرطوم المضخة، ما تسبب في خلعها من موقعها وحدوث الانفجار.
ويظهر في المقطع قائد المركبة، وهو يسحب مضخة الوقود مشتعلة خلفه بعدما ظل خرطومها معلقاً في السيارة، في الوقت الذي هرب فيه المتواجدون من المحطة خوفاً من تطور الأمر.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج