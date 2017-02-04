تطلق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، نهاية فبراير الجاري، المرحلة الأولى لقطار الشمال؛ حيث ستكون الأسعار خلال أول شهرين من الانطلاق بسعر ثابت وترويجي، وفي متناول الجميع، إضافة إلى تغطيتها لتكاليف الشركة المشغلة.
وقال رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المشرف على شركة (سار) الدكتور رميح الرميح، إن المرحلة الأولى ستشمل محطات الرياض- المجمعة- القصيم، مؤكدًا أن معهد “سرب” قام بتخريج أول دفعة من قادة القطارات من السعوديين وفنيي الإشارات والتوجيه والتحكم؛ حيث تصل نسبة السعودة لـ97%.
وأضاف الرميح أن “سار” أعلنت مؤخرًا عن اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال وتجربة أولى لعربات نقل الكبريت المصهور بالقطارات، مؤكدًا أن القطار يربط الرياض بالقريات مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف، بحسب ما نشرته صحيفة “الرياض”، السبت (4 فبراير 2017).وفق “عاجل”.
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