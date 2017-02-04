تم تفعيل يوم مميز بتميز من قام بتفعيله
وذلك يوم الاثنين
حيث ابدع فريق للأجلك الصحي بتقديم برنامج فرحة نجاح لأبناء فرع جمعية انسان في جو من الالفة و المحبة و الابتسامة التي رسمت على محياهم
حيث تنوعت الفقرات المقدمة لهم من قبل فرقه
هابي تايم
و الرسوم الكرتونية
و الألعاب الحركية
نقش الحناء
و المنافسات الثقافيه
و تم تفاعل الأمهات مع الأبناء في المسابقات
و تم تقديم الوجبات الخفيفة
وانتهت الفعالية بتوزيع هدايا النجاح على الأبناء
فشكرآ من الأعماق لكلآ من
إعلامية الخرج
لتغطية الفعاليه
و الشكر موصول لبقية أعضاء الفريق على حماسهم في تقديم البرنامج المميز
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