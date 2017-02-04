وجه قلب الاهلي النابض والرمز الامير خالد بن عبدالله رسالة للجمهور الاهلاوي وذلك من خلال الاعلامي المتألق تركي الشديد والذي صادف مغادرته من جده الى الرياض عقب الديربي وجود الرمز بنفس رحلة المغادرة .
وبارك الرمز للجمهور الاهلاوي مؤكدًا ان المشوار مازال طويل والفريق محتاج لوقفتكم لتتفاعل الجماهير مع الرمز الاهلاوي ووعدت بالوقوف مع الفريق لقيادته للحفاظ على لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي .
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