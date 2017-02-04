يترقب الأرجنتيني رامون دياز -المدير الفني لفريق الهلال- التقرير الطبي الذي سيقوم الجهاز الطبي للفريق بإعداده حول إصابة المهاجم السوري عمر خربين.
ويأمل دياز في أن يتمكن الأطباء من تجهيز خربين قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام الفيصلي المقرر الخميس (9 فبراير 2017) في مسابقة الدوري.
ويعول المدير الفني للهلال على عمر خربين في قيادة هجوم الهلال في الفترة المقبلة، خاصة أنه اكتسب الثقة من خلال المباراتين اللتين لعبهما مع الفريق حتى الآن، كما أنه سجل أول أهدافه بقميص الهلال في شباك القادسية في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.
من ناحيةٍ أخرى، يعود لاعبو الهلال إلى التدريبات مساء السبت (4 فبراير 2017)، بعد الراحة التي منحها لهم المدير الفني عقب خوض مباراة القادسية. وسيبدأ الفريق الاستعداد بقوة لمواجهة الفيصلي، وهي المباراة التي يعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية، نظرًا لضرورة الفوز بها حتى يحافظ الفريق على فارق النقطة الذي يفصله عن الأهلي الذي يطارده على قمة جدول الدوري.وفق “الرياضية”.
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