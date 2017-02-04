اتفقت إدارة نادي النصر مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حسن الراهب، على التجديد لموسم رياضي واحد وفق السقف الأعلى لمرتبات اللاعبين السعوديين، ولم يتبق سوى التوقيع النهائي.
ودخل عقد الراهب مع النصر في الفترة الحرة منذ الأسبوع الماضي، إذ يعد اللاعب من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها جميع الأجهزة الفنية كأفضل بديل يستعينون به، ويتمكن من قلب النتيجة النهائية أو الإسهام في تحقيق الفوز، ويتبقى على النصراويين بعد التوقيع مع الراهب تجديد عقد اللاعب عوض خميس الذي ما يزال يدرس العرض المقدم له من النادي، وينتظر أن تتضح الرؤية بعد مباراة الخليج اليوم.
دخل الحارس الدولي وليد عبدالله في مفاوضات مع نادي الشباب للتخلي عن الفترة المتبقية، ليتمكن من المشاركة مع النصر هاويا في حال حصوله على مخالصة نهائية، وكان النصر وقّع عقدا احترافيا مع اللاعب 3 سنوات، تبدأ من بداية الموسم المقبل. من جانب آخر، كشفت مصادر أن إدارة النصر تنوي إعارة الحارس حسين شيعان نهاية الموسم بقرار فني وإداري.وفق “الوطن”.
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