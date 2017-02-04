تؤكِّد مصادر قريبة من البيت الهلالي أن إدارة النادي توصَّلت إلى اتفاق مع لاعب الوسط سالم الدوسري من أجل تجديد عقده الاحترافي، مقابل 5 ملايين ريال عن العام الواحد.
وكان اللاعب قد طلب أكثر من ذلك المبلغ لكن الإدارة الهلالية رفضت، ما دعا إلى قبوله بالعرض المقدم من ناديه، ويُنتظر أن يوقع الدوسري عقده الجديد مع الهلال قبل دخوله الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ طبقًا لأنظمة ولوائح لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يذكر أن الإدارة الهلالية تسعى إلى حسم التجديد مع العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم قبل انتهاء عقودهم الاحترافية.وفق “المدينة”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج