قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم (السبت)، إنه تم التراجع عن التعليق المؤقت للتأشيرات لمواطني الدول السبع التي سبق وتم حظر سفرهم للولايات المتحدة بأمر رئاسي.
وأضاف أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وعقب قرار القاضي، أعلنت بعض شركات طيران، ومنها الخطوط القطرية، أنه تم السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر، الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بركوب الطائرات والسفر للولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدان الحكم الذى أصدره القاضي الاتحادي جيمس روبارت، بتقييد قرار بحظر دخول مسافرين من 7 دول، واصفًا إياه بالسخيف، وواعدا بإلغائه.وفق “أخبار 24”.
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