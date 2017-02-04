استجاب الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لمناشدة مسنفقد 8 من عائلته في حادث مروري قبل خمسة أيام فيما تسبب تسجيلهم “مجهولي الهوية” في حجز جثامينهم في المستشفى وعدم دفنهم.
وأوضحت إمارة المنطقة أن الأمير خالد الفيصل وجه شرطة المنطقة بسرعة إنهاء إجراءات دفن 8 مقيمين من عائلة واحدة لقوا حتفهم بحادث مروري بعد أدائهم العمرة.
يشار إلى أن والد المتوفين كان قد كشف عن أن رجل الأمن الذي باشر الحادث دوّن في المحضر أن الجثث الثمانية لأشخاص مجهولي الهوية رغم وجود تصاريح ومعاملة رسمية للجنسية السعودية من إمارة جازان تثبت انتسابهم إلى قبيلة آل قيراط السعودية.وفق “أخبار 24”.
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