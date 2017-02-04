لقي مواطن يبلغ من العمر 100 عام مصرعه اليوم (السبت) إثر اندلاع حريق في غرفته المبنية من الزنك بمحافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التوجيه والتحكم تلقى بلاغا باندلاع حريق في غرفة بمحافظة يدمة، فتوجهت فرقتا إنقاذ وإطفاء لموقع الحادث.
وأضافت أن فرق الدفاع المدني بالمحافظة تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في الغرفة المبنية من الزنك، لافتة إلى أنه نتج عن الحريق وفاة مواطن يبلغ من العمر ١٠٠عام، وتم تسليم موقع الحادث بعد ذلك للجهة المختصة.وفق “أخبار 24”.
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