ألقت شرطة مكة المكرمة ممثلة في مركز الكعكية اليوم (السبت) القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطعن آخر داخل أحد المحال التجارية بالعاصمة المقدسة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي أن مركز شرطة الكعكية تلقى بلاغاً مفاده تعرض شخص للطعن بآلة حادة، مضيفاً أنه بانتقال المختصين وممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى موقع الحادثة، اتضح أن المجني عليه مواطن تعرض للطعن على يد أحد الأشخاص، ونقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.
ولفت أنه تم تحديد هوية المتهم وضبطه بمعرفة البحث الجنائي بالمركز، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم توقيفه وسيحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت المقطع الذي وثقته كاميرات مراقبة داخل التموينات، حيث ظهر الشاب فيه يحمل آلة حادة تبدو “سكيناً”، وانقض على آخر في المحل، موجهاً له عدة طعنات في صدره وكتفه، ما تسبب في إصابته وسيل الدماء منه، بعدما فشل في مقاومته.وفق “أخبار 24”.
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