أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت عن ضبط مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر أقدما على سرقة 12 مركبة نقل خفيف تمهيدا لطمس هويتها وإعادة بيعها أو تفكيكها وبيعها قطع غيار.
وأوضح الناطق الاعلامي أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد الاشتباه في شخصين سعوديي الجنسية أشارت الدلائل إلى تورطهما في سرقة مركبات من نوع النقل الخفيف وإخفائها في استراحة جنوب العاصمة الرياض تمهيدا لطمس هويتها وإعادة بيعها أو تفكيكها وبيع قطع غيارها.
وأضاف أنه تم وضع الشخصين والموقع تحت المراقبة المشددة وضبطهما وهما في حالة تلبس رغم محاولتهما الهرب، كما ضبط بحوزتهما معدات تستخدم في تفكيك المركبات، وتم العثور على اثنتي عشرة مركبة نقل خفيف داخل الاستراحة مبلغ عن سرقتها لدى عدد من مراكز الشرطة غرب وجنوب العاصمة كما أشارت الدلائل إلى تورطهما في سرقة مركبات أخرى.
وأبان المتحدث الرسمي أنه جرى إيقافهما، وبالكشف عن سجلهما اتضح أنهما مطلوبان للعديد من الجهات وصادرة بحقهما عدة إجراءات من تعاميم سابقة ومنع من السفر، كما جرى إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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