أصدر مدير إدارة التعليم بمنطقة الجوف فواز السالم اليوم السبت توجيهاً يقضي بالاستمرار في تأخير بدء اليوم الدراسي اعتباراً من يوم غدٍ الأحد ولمدة أسبوعين في جميع مدارس المنطقة، وذلك بسبب موجة البرد التي تضرب المنطقة.
وأعلنت إدارة تعليم الجوف في تغريدة نشرتها اليوم عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الحصة الأولى تبدأ عند الساعة 8:30 صباحاً في جميع مدارس المنطقة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط إن تأخير الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة، حيث تضع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف سلامة الطلاب والطالبات ضمن أهم أولوياتها.
وكانت موجة البرد الحالية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة، دفعت عدداً من إدارات التعليم للتوجيه بتأخير بدء اليوم الدراسي في مدارسها، حيث وجهت إدارة التعليم بمنطقة تبوك بتأخير بداية الحصة الأولى إلى الساعة التاسعة صباحاً في جميع مدارسها.وفق “أخبار 24”.
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