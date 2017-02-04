كُشف في الولايات المتحدة الأمريكية النقاب عن حصن صمم وبني خصيصاً للاحتماء داخله في حال حدوث هجمات نووية أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، وقد تم إعداده خصيصاً لحماية المليونيرات وأصحاب الأموال.
ويمتد الحصن الذي نفذته شركة “Survival Condo” على مساحة 600 متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 20 مليون دولار، إلا أنه لا يتسع إلا لـ75 شخصاً فقط، وصممت سيارة مصفحة لالتقاط العملاء ونقلهم إلى الحصن حال شن هجوم على نطاق مساحة تصل إلى 640 كيلو متراً مربعاً، في حال حدوث هجوم نووي.
وأكد المدير التنفيذي للشركة المنفذة تيم هول، أن الحصن مقاوم للهجمات النووية المباشرة، دون أن يتأثر من بداخله، وروعي فيه جانب الرفاهية، وزود بمخزون من الأغذية تكفي الفرد لمدة 5 سنوات، ويضم مسابح وفصولا لتدريس الأطفال وقاعة للسينما وصالة للاستراحة ومكتبة، وتراوحت تكلفة الوحدة بين 1.5 إلى 4.5 مليون دولار.وفق “أخبار 24”.
واعتمدت فكرة الحصن على منشأة كانت قد بُنيت أساسا في أوقات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عندما كان الهجوم النووي وقتها وشيكاً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج