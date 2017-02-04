وضعت وزارة الخدمة المدنية 11 شرطاً لإقامة “مصليات” داخل مقرات الجهات الحكومية، بعد أن وجهت جميع الجهات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة.
وتضمنت الاشتراطات التي حددتها الوزارة، وفقاً لـ”الوطن”، أن يكون الموقع بعيداً عن الضوضاء وأماكن راحة الموظفين، وتهيئة أماكن الصلاة بالفرش والسجاد المناسب، وتوفير أرفف لحفظ المصاحف، وأن تتوافر بالمصليات التهوية والإضاءة والتكييف المناسب، وتوافر مخارج للطوارئ.
كما تضمنت الاشتراطات، الاعتناء بنظافة المصليات، وأن تكون التوصيلات الكهربائية بالمصليات آمنة، وتوافر أنظمة الصوت المناسبة في المصليات، وتوافر ثلاجات مياه صغيرة، وتوافر الأرفف المناسبة لوضع الأحذية، وأن تخضع المصليات لإشراف الجهات المختصة.
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