انطلقت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بالفائزين بفعالية مسابقة (موبايلي هاكاثون للتطبيقات)#Mobily_Hackathon إلى Silicon Valley سيليكون فالي منبع التقنية بسان فرانسيسكو بأمريكا، وذلك بالتعاون مع (برامج النخبة للشباب) الراعي المشارك للمسابقة حيث كان أعضاء فريق مشروع “تطبيق مشجّع” الفائزين بجائزة أفضل تطبيق في تلك المسابقة، فقد كانت الرحلة لمدة أسبوع مليئة بالعديد من الأنشطة المميزة منها زيارات لعدد من الشركات العالمية مثل (جوجل، فيس بوك، إنتل، أوبر، إير بي إن بي) للتعلم من تجاربهم من خلال عدد من ورش العمل، مرورا بشركات وفعاليات دعم رواد الأعمال 500 Startup ومسرعات الأعمال المختلفة، وهو مايتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إثراء معرفة الشباب و مهاراتهم في فتح باب الاستثمار للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، كما وشملت الرحلة زيارات لفعاليات وأماكن وسياحية وترفيهية وتعليمية مختلفة مثل متحف الحاسب الآلي، متحف إنتل، جامعة ستانفورد وجامعة درابر وغيرهم. وتمحورت عناوين ورش العمل مختلف المواضيع منها ريادة الأعمال العالمية وتقنية الموبايل، التخطيط الاستراتيجي للأعمال، استراتيجيات التصميم، التوسع العالمي والدخول للسوق الأمريكي، التسويق وبناء العلاقات العامة، كيفية استعراض فكرتك للمستثمرين واستقطابهم وغيرها الكثير من ورش العمل والزيارات المفيدة والمتنوعة.
و ضم فريق التطبيق الفائز رائد الأعمال محمد الإسماعيل، المطورين رمضان مصطفى ومحمد الكامل وخالد الزغبي والمصمم معمر الكامل والذين ابتكروا تطبيق يضم مشجعي كل الفرق المحلية ومشاركة الآراء والفعاليات والأخبار فيما بين مشجعي الفريق نفسه مصحوبة بإحصائيات وتحليلات لكل ما يطرح.
يذكر أن مسابقة موبايلي هاكاثون للتطبيقات تأتي في إطار دعم الشركة لتطبيقات المحتوى العربي من خلال إقامتها سنويًّا والتي تستهدف مطوري تطبيقات الأجهزة الذكية وذلك ضمن فعاليات مجتمع موبايلي للتطبيقات.
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