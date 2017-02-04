احتضنت وكالة تميز أسفار والسياحة “القسم النسائي” لقاء سيدات الأعمال الأول ورائدت الأعمال وذالك يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٥/٤ بمقر الفرع بمحافظة الخرج .
حضر اللقاء عدد من الشخصيات المهمة ونخبة من سيدات ورائدات الاعمال ، وذلك بمناسبة انتقال القسم النسائي بالوكالة للفرع الجديد . حيث هدف اللقاء الى تعارف وحوار وأفكار متبادلة بين سيدات الاعمال .
وأدار اللقاء كلاً من مديرة الفرع النسائي للوكالة الأستاذة منيرة الدوسري والمدير التنفيذي بالوكالة الأستاذة سارة السماري المدير . استهلا اللقاء بالترحيب بالحضور بكل حفاوة وحسن استقبال منهن ، كما عبرتا عن مدى سعادتهما بتشريف الشخصيات لمقر الوكالة .
قدمت سيدة الأعمال الاستاذة ابتسام السعيد تهنئتها بالنجاح والتميز لإدرة الفرع النسائي ، وقالت : “اتخذ المشروع من اسمه نصيب حيث لمسنا نحن سيدات المحافظة نجاح هذا المشروع وتميزه و انفراده بالتميز الذي يعتبر المشروع الاوحد للسيدات في المحافظة” .
واضافت “السعيد” : “إن الإصرار والتحدي على النجاح و الأنخراط في مثل هذه المشاريع يأتي خطوة اضافية لتطوير قطاع الاعمال في محافظة الخرج، وخدمة جديدة تقدم إلى سيدات المحافظة ، وهذه المشاريع بمثابة تفاعل مع متطلبات العمل التجاري في الوسط النسائي، والذي يشهد تطورات متلاحقة وملحوظة ضمن ثوابتنا الاسلامية وتقاليدنا وعاداتنا الاجتماعية” .
وختمت “السعيد” حديثها : “اعتمدت حكومتنا الرشيدة ابراز دور المرأة السعودية في مختلف المحافل الإقتصاديه ، و هي داعم للعناصر النسائية المؤهلة باتاحة الفرصة لهن بالمشاركة لاخذ دور فاعل وجاد في خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، والتى أحييت بداخلنا نحن كنساء آمال كثيرة كنا نستعظمها فعلمنا أن الهمة العالية والإصرار على النجاح والعزيمة القوية والعمل الدؤوب يستطيعوا قهر أى صعاب وإجتياز أى عثرات تواجهنا” .
يذكر أن (فرع السيدات) لوكالة تميز اسفار للسفر والسياحة يقع بالخرج بحي السلام – شارع ابو بكر ابصديق (الستين سابقا) مقابل بنك ساب ، ويقدم كلا من الخدمات التالية :
• حجوزات تذاكر الطيران الداخلي و الخارجي
• حجز فنادق في جميع دول العالم
• رحلات رجال الاعمال على جميع الخطوط
• رحلات شهر عسل
• عمل بكجات سياحية
• استخراج الرخصه الدولية
• استخراج الفيزا و التاشيرات
• تنظيم الرحلات السياحية كاش و بالتقسيط المريح
• توصيل من والى المطار
• توصيل العاملات المنزليات للمطار
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