توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الطقس المتوقعة اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الأفقية.
وأوضح التقرير، أن تأثير نشاط هذه الرياح سيكون على جنوب المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، ويمتد ذلك حتى الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك.
كما توقعت الهيئة، أن تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وحتى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة.وفق “أخبار 24”.
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