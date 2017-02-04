بدأت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في البحث عن شخص مجهول اعتدى على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بخنقه؛ وكاد أن يتسبب في وفاته.
وأوضح والد الطفل، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن ابنه “أنس” تعرض للاعتداء من مجهول أول من أمس الخميس، حينما كان يلهو عصراً بجوار منزله بحي السمان؛ حيث بادر الجاني بخنق الطفل وتهديده بالقتل بسكين إذا صرخ، وعلقه من ملابسه في أحد الأبواب المجاورة للمنزل، ولاذ بالفرار.
وأشار إلى أن ابنه ظل معلقاً لفترة طويلة على الباب، حتى سقط على الأرض مغشياً عليه، ثم نقلوه للمستشفى الذي قدر مدة تعافيه بثلاثة أيام.
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