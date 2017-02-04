كشف الباحث التاريخي عيسى القصير عن تفاصيل جديدة تخص إيقاف الجهات الأمنية تنفيذ مشروع لأمانة الطائف في المنطقة المحيطة بجامع عبدالله بن العباس وسط المحافظة، مؤكداً أن تلك المنطقة هي قبور قديمة وتم وقف الدفن فيها قبل نجو 353 عاماً.
وأوضح القيصر وفقاً لـ”سبق”، أن مفتي المملكة سابقاً الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أصدر فتوى في عام 1378هـ بنقل الرفات والعظام البشرية للأموات من تلك القبور في حال ظهورها وقت الهدم وخلافه للمقبرة العامة جنوب الجامع، مبيناً أن الفتوى جاءت عقب قيام لجنة رسمية بزيارة المنطقة والتأكد من اكتشاف رفات أموات وكونها تعود لقبور قديمة من عدمه.
وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قد أوقفت الأسبوع الجاري، أعمال حفر خاصة بمشروع تقوم به الأمانة لإنشاء بوابة في الطريق الُمغلق لشرق جامع عبدالله بن العباس؛ بسبب العثور على رفات وعظام أموات تُشير لوجود مقبرة قديمة.
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