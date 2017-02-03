استقبلت خزينة نادي الهلال قبل يومين «4 مليون ﷼» والتي تمثل الدفعة المتبقية من قيمة انتقال البرازيلي «تياقو نيفيز» للجزيرة الإماراتي وذلك بعد أن كسب النادي قضيته التي رفعتها الإدارة القانونية بالنادي للفيفا علی نادي الجزيرة الإماراتي والتي تمثل الدفعة الأخيرة من عقد النجم البرازيلي.
وكانت إدارة الأزرق قد خاطبت إدارة الجزيرة بهذا الشأن إلا أن الجانب الإماراتي لم يرد علی كل المخاطبات قبل أن تلجأ إدارة الهلال للفيفا وتكسب القضية ويصدر الفيفا قراراً بإلزام النادي الإماراتي بدفع المبلغ المتبقي لنادي الهلال .وفق “أخبار 24”.
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