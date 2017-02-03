داعب المدرب التشيلي لويس سييرا بعض الإعلاميين، باستطاعته العودة إلى مزاولة كرة القدم مجدداً، طالماً هنالك حارس يبلغ من العمر ٤٤ عاماً ويتمتع بكل هذه الرشاقة وقوة الشخصية في المرمى كعصام الحضري حارس المنتخب المصري الذي أهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، مبدياً إعجابه الكبير بما فعله في لقاء بوركينا فاسو الماضي و تصديه لركلتي ترجيح صعبة للغاية وهو في هذه السن، فضلا عن دوره الفاعل في تحقيق غالبية النتائج الايجابية لمنتخب الفراعنة طيلة منافسات البطولة والتي ساهمت أخيرا في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية.
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