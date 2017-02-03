تحفظ عدد من جماهير الهلال على وصف المحلل الرياضي ونجم الكرة التونسي ولاعب الهلال السابق نجيب الإمام لجماهير الزعيم التي ساندت فريقها أمس أمام القادسية بعد أن استخدم مفردة (جمهور مبرقعين) محاولا الإشارة إلى استخدام معظمهم أغطية للرأس والوجه بسبب شدة البرد التي تجتاح مدينة الرياض هذه الايام، حيث سجلت درجات الحرارة أثناء المباراة درجات متدنية وصلت الى 8 درجات.
وتلقى الإمام عتابا كبيرا من بعض الجماهير على اعتبار ان لفظة (جمهور مبرقعين) لا يليق اطلاقها وإن كان البعض قد تفهم الموضوع بسبب عدم إلمام المحلل الفني نجيب الأمام لمفهوم بعض الكلمات السعودية الدارجة والتي لها عدة دلالات، الجدير بالذكر ان جمهور الهلال امس سجل حضورا متميزا رغم برودة الجو.وفق “النادى”.
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