ثمن المدرب الكرواتي تيو براجا مدرب فريق ناشئي النصر للإدارة النصراوية ثقتها به لقيادة تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية والإشراف الفني عليه في مباراة الغد أمام الخليج وقال إن ذلك فرصة لي أيضا لإثبات وجودي واسمي مع فريق كبير كالنصر وانا اعرف جيداً أن هناك فرق كبير بين تدريب فريق الناشئين والفريق الأول ففي الفئات السنية عليك أن تكون معلم لصقل وتنمية المواهب أما الفريق الأول فهو عمل تدريبي وتكتيكي .
وأضاف هذا هو العام الثاني لي مع ناشئي النصر حيث حققنا في الموسم الماضي الكأس وفي هذا الموسم فريقنا منفرد بالصداة وبجدارة وأتمنى أن تتواصل نجاحاتنا ونستثمر كل ما تم تهيئته لنا من قبل إدارة النادي .
وقال مباراة الخليج مهمة للنصر وبالطبع الطموح هو تحقيق النقاط الثلاث والبقاء ضمن الفرق المنافسة على الدوري .
وأنا درست فريق الخليج وهو فريق جدير بالاحترام يقدم في المباريات الكبيرة مستويات جيدة كما فعل مع النصر والاتحاد في الدور الأول وقد عملنا حسابنا جيداً لهذه المباراة والنصر يملك مفاتيح الفوز التي تمكنه من تحقيق ذلك .
وأضاف كل الفرق عندما تلعب أمام النصر تظهر بشكل مغاير لكل مبارياتها وهذا أمر طبيعي كون النصر فريق عالمي يسعى كل فريق لإثبات وجوده أمامه .
وبين تيو أن اللاعبين وطوال التدريبات الماضية كانوا حريصين على الجاهزية الفنية للمباراة وطبقوا كل ما طلبته من تكتيك يمكن تنفيذه في المباراة وهم بالطبع لاعبين محترفين ورائعين مؤكداً أن عودة حسين عبدالغني للتدريبات بعد انتهاء إجازته امراً طبيعي وقال هو لاعب كبير وقائد مشيراً إلى أن تشكيلة الفريق لا يمكن أن تعلن إلا في غرفة الملابس قبيل المباراة والمهم لدينا جاهزية جميع اللاعبين .وفق “أخبار 24”.
من جانبه شدد اللاعب الكرواتي توما سوف على أهمية مباراة الخليج وقال خسرنا المباراة الماضية ولا نريد أن يتكرر فقدان المزيد من النقاط لدينا طموح كبير بالمنافسة على لقب الدوري ولا زالت الأمور بأيدينا مادام ذلك ممكناً حسابياً ولذلك لا مجال للتفريط نحترم كل الفرق وشعارنا في كل المباريات هو الفوز والنقاط الثلاث وكل الفرق لدينا في ميزان واحد وفي الدوري السعودي لا يوجد فريق صغير أو متوسط .
وعن الحلول الفردية التي يمكن أن يقوم بها في بعض المباريات قال إذا أردنا أن نفوز علينا أن نلعب كفريق واحد وأن لا تكون الحلول الفردية هي الخيار الأساسي لنا في المباراة فالنجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي . وأضاف أنا العب في مركز الجناح مهمتي هي الباص المساند واللمسة الأخيرة وبالطبع إذا اتيحت لي الفرصة بالتسديد لن أتردد في ذلك . وشدد توماسوف على أهمية وقفة جماهير النصر مع الفريق في كل المباريات وقال بلا شك جماهير النصر كبيرة ونتمنى وجودهم بكثافة في كل مبارياتنا .
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