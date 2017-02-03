رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيفية تصرف مجموعة من الإبل عندما وردت إلى الحوض الذي اعتادت أن تشرب منه الماء يومياً ووجدته قد تجمد بالكامل.
وأظهر المقطع عدم اكتراث الإبل بتجمد المياه، حيث بادرت إلى أكل قطع الثلج، غير آبهة ببرودتها الشديدة، في حين أكد مصور المقطع أنه التقطه صباح اليوم (الجمعة)، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 5 درجات تحت الصفر.
يذكر أن عدداً من مدن المملكة في المناطق الشرقية والوسطى والشمالية تعيش منذ منتصف الأسبوع انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، وشهد اليوم زيادة ملحوظة في حدة الموجة الباردة.
وفق “أخبار 24”.
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