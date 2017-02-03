أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع التجاوزات الإيرانية، مشدداً على أن إيران يجب عليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية.
وأضاف أن المجتمع الدولي يحتاج في الوقت الحالي إلى إقرار استراتيجيات جديدة ومختلفة للتعامل مع سلوكيات إيران في المنطقة، واصفاً التهديدات الإيرانية بالخطيرة.
وأوضح اللواء عسيري، في مقابلة مع “بي بي سي”، أن المملكة مستعدة لمناقشة أي خطوات من شأنها إعادة إيران إلى حدودها، مشيراً إلى أنه يأمل أن تتخذ الدول الأخرى الموقف نفسه تجاه الانتهاكات الإيرانية.وفق “أخبار 24”.
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