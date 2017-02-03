كشفت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث الأنظمة واللوائح لإصدار تصاريح إنشاء مراكز وصالات اللياقة الرياضية، لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأوضحت في كلمة لها خلال المؤتمر الخاص بيوم المرأة السعودية الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس الخميس، أنه سيتم إنشاء هذه المراكز في إطار ما تسمح به التقاليد المجتمعية في المملكة، وبما يشجع القطاع الخاص على تنويع المراكز والصالات المنشأة لتكون عضوياتها وخدماتها بأسعار تحفز الجميع على الاستفادة منها.
وأضافت أن الهيئة العامة للرياضة يهمها أن ترفع مستوى الصحة البدنية والنفسية والرياضة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن شعار الهيئة (مجتمع صحي رياضي) يعني أن يكون صحيًا بتفكيره وأسلوب حياته، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا بتغيير المجتمع لنمط حياته فيما يخص ممارسة الرياضة وزيادة الحركة.وفق “أخبار 24”.
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