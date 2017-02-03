أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، عن استمرار تأخير موعد بدء الحصص الدراسية في مدارس المنطقة إلى التاسعة صباحاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد غد الأحد حتى إشعار آخر.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر بن أحمد الشريف أنه نظراً لتواصل تدني درجات الحرارة على أجواء المنطقة فإنه سيتم تأخير موعد بدء الحصص للتاسعة في جميع المدارس.
وأضاف أن موعد الحصة الأولى في مدارس المنطقة للبنين والبنات سيبدأ التاسعة صباحاً، ويشمل: مدارس تبوك ومراكزها، ومدارس تيماء ومراكزها، ومدارس حقل ومراكزها، ومدارس البدع ومراكزها، ومدارس مراكز الفارعة وأبو راكة والبليطيح.وفق “أخبار 24”.
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