عدد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم نعم الله على العباد في هذا الزمن، مؤكداً أن مواكبة الوسائل الحديثة في التواصل تعد من نعمه علينا، مشيراً إلى أنه لو قص على آبائنا وأجدادنا واقع اليوم لعدوه ضربا من ضروب الخيال أو حديث سمر الليل.
وقال الشريم في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: “إن من نعم الله علينا نعمة المال ونعما في المعيشة ونعما في مواكبة الوسائل الحديثة التي قربت البعيد وقصرت الزمن، تجد من في المشرق يسمع سلام من في المغرب، ليس بين نطق ذاك وسماع هذا سوى لحظات يسيرة، إنه لواقع عجيب”.
وأضاف: “إن الكلمة أصبحت تخرج من فم صاحبها والحرف يخطه بنانه ويبلغ الآفاق وهو متكئ لم يجلس بعد، ولا يحتاج في معرفة ذلك كله إلى الخروج من بيته ولا التطواف بين الناس ودونهم ومجالس الروايات والأخبار لديهم”.
وتساءل الشيخ كيف لا يعجبون لذلك وقد كان الغائب عنهم مفقودا حتى يرجع، وأخبار الأمم حولهم بين وقوعها وبين سماعهم بها مراحل من الزمن، إنها لنعمة وسائل التواصل الاجتماعي منها وغير الاجتماعي التي أذهلت العقول والأسماع وخطفت الأبصار بسرعتها ودقتها وتكاملها.
ولفت الشريم إلى أن سهولة الوصول إلى هذه الوسائل وسهولة استعمالها قد أفرزت غيابا لهيبة الكلمة وعدم استشعار عظمتها وخطورتها، حتى إنها أصبحت لدى كثير من الناس في مقام حديث النفس لا زمام له ولا خطاب، ولقد أزالت هذه القفزة كثيرا من التحفظات والحواجز.وفق “أخبار 24”.
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